KurseKategorien
Währungen / OPRX
Zurück zum Aktien

OPRX: OptimizeRx Corporation

18.12 USD 0.80 (4.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OPRX hat sich für heute um -4.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.02 bis zu einem Hoch von 19.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die OptimizeRx Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPRX News

Tagesspanne
18.02 19.00
Jahresspanne
3.78 19.25
Vorheriger Schlusskurs
18.92
Eröffnung
18.95
Bid
18.12
Ask
18.42
Tief
18.02
Hoch
19.00
Volumen
189
Tagesänderung
-4.23%
Monatsänderung
1.91%
6-Monatsänderung
108.04%
Jahresänderung
134.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K