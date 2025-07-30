Währungen / OPRX
OPRX: OptimizeRx Corporation
18.12 USD 0.80 (4.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPRX hat sich für heute um -4.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.02 bis zu einem Hoch von 19.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die OptimizeRx Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.02 19.00
Jahresspanne
3.78 19.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.92
- Eröffnung
- 18.95
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Tief
- 18.02
- Hoch
- 19.00
- Volumen
- 189
- Tagesänderung
- -4.23%
- Monatsänderung
- 1.91%
- 6-Monatsänderung
- 108.04%
- Jahresänderung
- 134.11%
