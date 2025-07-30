КотировкиРазделы
OPRX: OptimizeRx Corporation

18.12 USD 0.79 (4.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPRX за сегодня изменился на 4.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.25, а максимальная — 18.21.

Следите за динамикой OptimizeRx Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.25 18.21
Годовой диапазон
3.78 19.25
Предыдущее закрытие
17.33
Open
17.89
Bid
18.12
Ask
18.42
Low
17.25
High
18.21
Объем
525
Дневное изменение
4.56%
Месячное изменение
1.91%
6-месячное изменение
108.04%
Годовое изменение
134.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.