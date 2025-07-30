Валюты / OPRX
OPRX: OptimizeRx Corporation
18.12 USD 0.79 (4.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPRX за сегодня изменился на 4.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.25, а максимальная — 18.21.
Следите за динамикой OptimizeRx Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
17.25 18.21
Годовой диапазон
3.78 19.25
- Предыдущее закрытие
- 17.33
- Open
- 17.89
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Low
- 17.25
- High
- 18.21
- Объем
- 525
- Дневное изменение
- 4.56%
- Месячное изменение
- 1.91%
- 6-месячное изменение
- 108.04%
- Годовое изменение
- 134.11%
