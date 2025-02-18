FiyatlarBölümler
Dövizler / OPINL
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050

5.9600 USD 0.3399 (5.40%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OPINL fiyatı bugün -5.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.8901 ve Yüksek fiyatı olarak 6.0950 aralığında işlem gördü.

Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
5.8901 6.0950
Yıllık aralık
5.5200 14.8300
Önceki kapanış
6.2999
Açılış
5.8901
Satış
5.9600
Alış
5.9630
Düşük
5.8901
Yüksek
6.0950
Hacim
18
Günlük değişim
-5.40%
Aylık değişim
-12.09%
6 aylık değişim
-21.78%
Yıllık değişim
-59.40%
21 Eylül, Pazar