OPINL fiyatı bugün -5.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.8901 ve Yüksek fiyatı olarak 6.0950 aralığında işlem gördü.

Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.