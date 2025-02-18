Divisas / OPINL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050
6.4400 USD 0.9100 (12.38%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OPINL de hoy ha cambiado un -12.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.0100, mientras que el máximo ha alcanzado 7.5000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPINL News
- Office Properties Income Trust (OPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Office Properties Income Trust 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPI)
- Trade War Redux
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- Losers Of REIT Earnings Season
- Office Properties Income Trust: Occupancy Stabilizing, But It Is Too Late
Rango diario
6.0100 7.5000
Rango anual
5.5200 14.8300
- Cierres anteriores
- 7.3500
- Open
- 7.5000
- Bid
- 6.4400
- Ask
- 6.4430
- Low
- 6.0100
- High
- 7.5000
- Volumen
- 269
- Cambio diario
- -12.38%
- Cambio mensual
- -5.01%
- Cambio a 6 meses
- -15.49%
- Cambio anual
- -56.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B