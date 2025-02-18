Devises / OPINL
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050
5.9600 USD 0.3399 (5.40%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OPINL a changé de -5.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.8901 et à un maximum de 6.0950.
Suivez la dynamique Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OPINL Nouvelles
Range quotidien
5.8901 6.0950
Range Annuel
5.5200 14.8300
- Clôture Précédente
- 6.2999
- Ouverture
- 5.8901
- Bid
- 5.9600
- Ask
- 5.9630
- Plus Bas
- 5.8901
- Plus Haut
- 6.0950
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- -5.40%
- Changement Mensuel
- -12.09%
- Changement à 6 Mois
- -21.78%
- Changement Annuel
- -59.40%
20 septembre, samedi