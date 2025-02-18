Währungen / OPINL
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050
5.9700 USD 0.3299 (5.24%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPINL hat sich für heute um -5.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.8901 bis zu einem Hoch von 6.0950 gehandelt.
Verfolgen Sie die Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OPINL News
- Office Properties Income Trust (OPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Office Properties Income Trust 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPI)
- Trade War Redux
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- Losers Of REIT Earnings Season
- Office Properties Income Trust: Occupancy Stabilizing, But It Is Too Late
Tagesspanne
5.8901 6.0950
Jahresspanne
5.5200 14.8300
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.2999
- Eröffnung
- 5.8901
- Bid
- 5.9700
- Ask
- 5.9730
- Tief
- 5.8901
- Hoch
- 6.0950
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -5.24%
- Monatsänderung
- -11.95%
- 6-Monatsänderung
- -21.65%
- Jahresänderung
- -59.33%
