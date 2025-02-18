通貨 / OPINL
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050
6.2999 USD 0.1401 (2.18%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OPINLの今日の為替レートは、-2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり5.6900の安値と6.4991の高値で取引されました。
Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.6900 6.4991
1年のレンジ
5.5200 14.8300
- 以前の終値
- 6.4400
- 始値
- 6.4200
- 買値
- 6.2999
- 買値
- 6.3029
- 安値
- 5.6900
- 高値
- 6.4991
- 出来高
- 233
- 1日の変化
- -2.18%
- 1ヶ月の変化
- -7.08%
- 6ヶ月の変化
- -17.32%
- 1年の変化
- -57.09%
