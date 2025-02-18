クォートセクション
通貨 / OPINL
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050

6.2999 USD 0.1401 (2.18%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OPINLの今日の為替レートは、-2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり5.6900の安値と6.4991の高値で取引されました。

Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
5.6900 6.4991
1年のレンジ
5.5200 14.8300
以前の終値
6.4400
始値
6.4200
買値
6.2999
買値
6.3029
安値
5.6900
高値
6.4991
出来高
233
1日の変化
-2.18%
1ヶ月の変化
-7.08%
6ヶ月の変化
-17.32%
1年の変化
-57.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K