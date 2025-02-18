Валюты / OPINL
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050
7.3500 USD 0.1500 (2.08%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPINL за сегодня изменился на 2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.2500, а максимальная — 7.9301.
Следите за динамикой Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OPINL
- Office Properties Income Trust (OPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Office Properties Income Trust 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPI)
- Trade War Redux
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- Losers Of REIT Earnings Season
- Office Properties Income Trust: Occupancy Stabilizing, But It Is Too Late
Дневной диапазон
7.2500 7.9301
Годовой диапазон
5.5200 14.8300
- Предыдущее закрытие
- 7.2000
- Open
- 7.5000
- Bid
- 7.3500
- Ask
- 7.3530
- Low
- 7.2500
- High
- 7.9301
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- 2.08%
- Месячное изменение
- 8.41%
- 6-месячное изменение
- -3.54%
- Годовое изменение
- -49.93%
