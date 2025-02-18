КотировкиРазделы
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050

7.3500 USD 0.1500 (2.08%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPINL за сегодня изменился на 2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.2500, а максимальная — 7.9301.

Следите за динамикой Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.2500 7.9301
Годовой диапазон
5.5200 14.8300
Предыдущее закрытие
7.2000
Open
7.5000
Bid
7.3500
Ask
7.3530
Low
7.2500
High
7.9301
Объем
54
Дневное изменение
2.08%
Месячное изменение
8.41%
6-месячное изменение
-3.54%
Годовое изменение
-49.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.