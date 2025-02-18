통화 / OPINL
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050
5.9600 USD 0.3399 (5.40%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OPINL 환율이 오늘 -5.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.8901이고 고가는 6.0950이었습니다.
Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.8901 6.0950
년간 변동
5.5200 14.8300
- 이전 종가
- 6.2999
- 시가
- 5.8901
- Bid
- 5.9600
- Ask
- 5.9630
- 저가
- 5.8901
- 고가
- 6.0950
- 볼륨
- 18
- 일일 변동
- -5.40%
- 월 변동
- -12.09%
- 6개월 변동
- -21.78%
- 년간 변동율
- -59.40%
20 9월, 토요일