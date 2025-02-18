시세섹션
통화 / OPINL
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050

5.9600 USD 0.3399 (5.40%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

OPINL 환율이 오늘 -5.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.8901이고 고가는 6.0950이었습니다.

Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
5.8901 6.0950
년간 변동
5.5200 14.8300
이전 종가
6.2999
시가
5.8901
Bid
5.9600
Ask
5.9630
저가
5.8901
고가
6.0950
볼륨
18
일일 변동
-5.40%
월 변동
-12.09%
6개월 변동
-21.78%
년간 변동율
-59.40%
20 9월, 토요일