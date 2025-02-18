Valute / OPINL
OPINL: Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050
5.9600 USD 0.3399 (5.40%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPINL ha avuto una variazione del -5.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.8901 e ad un massimo di 6.0950.
Segui le dinamiche di Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.8901 6.0950
Intervallo Annuale
5.5200 14.8300
- Chiusura Precedente
- 6.2999
- Apertura
- 5.8901
- Bid
- 5.9600
- Ask
- 5.9630
- Minimo
- 5.8901
- Massimo
- 6.0950
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -5.40%
- Variazione Mensile
- -12.09%
- Variazione Semestrale
- -21.78%
- Variazione Annuale
- -59.40%
20 settembre, sabato