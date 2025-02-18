Il tasso di cambio OPINL ha avuto una variazione del -5.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.8901 e ad un massimo di 6.0950.

Segui le dinamiche di Office Properties Income Trust - 6.375% Senior Notes due 2050. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.