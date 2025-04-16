Dövizler / ONLN
ONLN: ProShares Online Retail ETF
61.45 USD 0.17 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ONLN fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.44 ve Yüksek fiyatı olarak 61.72 aralığında işlem gördü.
ProShares Online Retail ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ONLN haberleri
Günlük aralık
61.44 61.72
Yıllık aralık
36.27 61.96
- Önceki kapanış
- 61.28
- Açılış
- 61.54
- Satış
- 61.45
- Alış
- 61.75
- Düşük
- 61.44
- Yüksek
- 61.72
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- 0.28%
- Aylık değişim
- 9.69%
- 6 aylık değişim
- 41.72%
- Yıllık değişim
- 36.16%
21 Eylül, Pazar