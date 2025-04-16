FiyatlarBölümler
Dövizler / ONLN
Geri dön - Hisse senetleri

ONLN: ProShares Online Retail ETF

61.45 USD 0.17 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ONLN fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.44 ve Yüksek fiyatı olarak 61.72 aralığında işlem gördü.

ProShares Online Retail ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONLN haberleri

Günlük aralık
61.44 61.72
Yıllık aralık
36.27 61.96
Önceki kapanış
61.28
Açılış
61.54
Satış
61.45
Alış
61.75
Düşük
61.44
Yüksek
61.72
Hacim
7
Günlük değişim
0.28%
Aylık değişim
9.69%
6 aylık değişim
41.72%
Yıllık değişim
36.16%
21 Eylül, Pazar