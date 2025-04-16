CotationsSections
Devises / ONLN
Retour à Actions

ONLN: ProShares Online Retail ETF

61.45 USD 0.17 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ONLN a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.44 et à un maximum de 61.72.

Suivez la dynamique ProShares Online Retail ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONLN Nouvelles

Range quotidien
61.44 61.72
Range Annuel
36.27 61.96
Clôture Précédente
61.28
Ouverture
61.54
Bid
61.45
Ask
61.75
Plus Bas
61.44
Plus Haut
61.72
Volume
7
Changement quotidien
0.28%
Changement Mensuel
9.69%
Changement à 6 Mois
41.72%
Changement Annuel
36.16%
20 septembre, samedi