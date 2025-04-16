クォートセクション
通貨 / ONLN
ONLN: ProShares Online Retail ETF

61.28 USD 0.08 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ONLNの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり61.28の安値と61.54の高値で取引されました。

ProShares Online Retail ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
61.28 61.54
1年のレンジ
36.27 61.96
以前の終値
61.20
始値
61.29
買値
61.28
買値
61.58
安値
61.28
高値
61.54
出来高
8
1日の変化
0.13%
1ヶ月の変化
9.39%
6ヶ月の変化
41.33%
1年の変化
35.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K