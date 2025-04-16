通貨 / ONLN
ONLN: ProShares Online Retail ETF
61.28 USD 0.08 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONLNの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり61.28の安値と61.54の高値で取引されました。
ProShares Online Retail ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
61.28 61.54
1年のレンジ
36.27 61.96
- 以前の終値
- 61.20
- 始値
- 61.29
- 買値
- 61.28
- 買値
- 61.58
- 安値
- 61.28
- 高値
- 61.54
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 9.39%
- 6ヶ月の変化
- 41.33%
- 1年の変化
- 35.79%
