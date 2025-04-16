Валюты / ONLN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ONLN: ProShares Online Retail ETF
61.45 USD 0.17 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONLN за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.44, а максимальная — 61.72.
Следите за динамикой ProShares Online Retail ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ONLN
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- What Next for U.S. Retail ETFs?
- How to Play Back-to-School Season With ETFs & Stocks
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Retail Sales Show Resilience in July: Sector ETFs in Focus
- Where Americans Spend $1.2T A Year At Ecommerce Retailers And How That Changed Over Time
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- 5 Sector ETFs Rallying on Q2 Earnings Strength
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Amazon Q2 Earnings Beat Estimates, Shares Dip: ETFs in Focus
- My Thoughts About Those June Retail Sales
- Retail Sales Up 0.6% In June, Better Than Expected
- U.S. Retail/Restaurant 2025 Mid-Year Outlook
- My Thoughts About Those Retail Sales
- Retail Sales Sink 0.9% In May, Worse Than Expected
- The Consumer Hangs In
- Consumers Back In Splurge Mode, Retail Sales Surge - Not Part Of Frontrunning Tariffs
- Retail Sales Surge 1.4% In March, Higher Than Expected
- U.S. Retail Sales Bounce As Savvy Consumers Buy Ahead Of Tariffs
Дневной диапазон
61.44 61.72
Годовой диапазон
36.27 61.96
- Предыдущее закрытие
- 61.28
- Open
- 61.54
- Bid
- 61.45
- Ask
- 61.75
- Low
- 61.44
- High
- 61.72
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 9.69%
- 6-месячное изменение
- 41.72%
- Годовое изменение
- 36.16%
21 сентября, воскресенье