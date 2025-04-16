KurseKategorien
Währungen / ONLN
Zurück zum Aktien

ONLN: ProShares Online Retail ETF

61.45 USD 0.17 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ONLN hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.44 bis zu einem Hoch von 61.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Online Retail ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONLN News

Tagesspanne
61.44 61.72
Jahresspanne
36.27 61.96
Vorheriger Schlusskurs
61.28
Eröffnung
61.54
Bid
61.45
Ask
61.75
Tief
61.44
Hoch
61.72
Volumen
7
Tagesänderung
0.28%
Monatsänderung
9.69%
6-Monatsänderung
41.72%
Jahresänderung
36.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K