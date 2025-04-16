Währungen / ONLN
ONLN: ProShares Online Retail ETF
61.45 USD 0.17 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONLN hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.44 bis zu einem Hoch von 61.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Online Retail ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONLN News
Tagesspanne
61.44 61.72
Jahresspanne
36.27 61.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.28
- Eröffnung
- 61.54
- Bid
- 61.45
- Ask
- 61.75
- Tief
- 61.44
- Hoch
- 61.72
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 9.69%
- 6-Monatsänderung
- 41.72%
- Jahresänderung
- 36.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K