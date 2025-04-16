Divisas / ONLN
ONLN: ProShares Online Retail ETF
61.20 USD 0.24 (0.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ONLN de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.09, mientras que el máximo ha alcanzado 61.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Online Retail ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ONLN News
Rango diario
61.09 61.96
Rango anual
36.27 61.96
- Cierres anteriores
- 60.96
- Open
- 61.35
- Bid
- 61.20
- Ask
- 61.50
- Low
- 61.09
- High
- 61.96
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- 0.39%
- Cambio mensual
- 9.25%
- Cambio a 6 meses
- 41.14%
- Cambio anual
- 35.61%
