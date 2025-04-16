报价部分
ONLN: ProShares Online Retail ETF

61.45 USD 0.17 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ONLN汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点61.44和高点61.72进行交易。

关注ProShares Online Retail ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
61.44 61.72
年范围
36.27 61.96
前一天收盘价
61.28
开盘价
61.54
卖价
61.45
买价
61.75
最低价
61.44
最高价
61.72
交易量
7
日变化
0.28%
月变化
9.69%
6个月变化
41.72%
年变化
36.16%
