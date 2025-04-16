货币 / ONLN
ONLN: ProShares Online Retail ETF
61.45 USD 0.17 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ONLN汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点61.44和高点61.72进行交易。
关注ProShares Online Retail ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
61.44 61.72
年范围
36.27 61.96
- 前一天收盘价
- 61.28
- 开盘价
- 61.54
- 卖价
- 61.45
- 买价
- 61.75
- 最低价
- 61.44
- 最高价
- 61.72
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 9.69%
- 6个月变化
- 41.72%
- 年变化
- 36.16%
21 九月, 星期日