ONLN: ProShares Online Retail ETF

61.45 USD 0.17 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONLN ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 61.44 e ad un massimo di 61.72.

Segui le dinamiche di ProShares Online Retail ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
61.44 61.72
Intervallo Annuale
36.27 61.96
Chiusura Precedente
61.28
Apertura
61.54
Bid
61.45
Ask
61.75
Minimo
61.44
Massimo
61.72
Volume
7
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
9.69%
Variazione Semestrale
41.72%
Variazione Annuale
36.16%
21 settembre, domenica