Dövizler / OLP
OLP: One Liberty Properties Inc
22.81 USD 0.34 (1.47%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OLP fiyatı bugün -1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.78 ve Yüksek fiyatı olarak 23.19 aralığında işlem gördü.
One Liberty Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OLP haberleri
- One Liberty Properties declares quarterly dividend of $0.45 per share
- One Liberty Properties (OLP): Huge Insider Ownership, Great Dividend, Turnaround Potential
- Freedom Broker initiates coverage on One Liberty Properties stock with Buy rating
- One Liberty (OLP) Q2 Revenue Rises 12%
- 2 Strong Buy Dividend Stocks For A Potential Rate Cut In September
- One Liberty earnings beat by $0.25, revenue fell short of estimates
- One Liberty Properties maintains dividend streak
- Tariff Turbulence
Günlük aralık
22.78 23.19
Yıllık aralık
21.94 30.45
- Önceki kapanış
- 23.15
- Açılış
- 22.99
- Satış
- 22.81
- Alış
- 23.11
- Düşük
- 22.78
- Yüksek
- 23.19
- Hacim
- 50
- Günlük değişim
- -1.47%
- Aylık değişim
- -3.35%
- 6 aylık değişim
- -12.97%
- Yıllık değişim
- -17.27%
21 Eylül, Pazar