OLP: One Liberty Properties Inc
22.81 USD 0.34 (1.47%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OLP ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.78 e ad un massimo di 23.19.
Segui le dinamiche di One Liberty Properties Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OLP News
- One Liberty Properties declares quarterly dividend of $0.45 per share
- One Liberty Properties (OLP): Huge Insider Ownership, Great Dividend, Turnaround Potential
- Freedom Broker initiates coverage on One Liberty Properties stock with Buy rating
- One Liberty (OLP) Q2 Revenue Rises 12%
- 2 Strong Buy Dividend Stocks For A Potential Rate Cut In September
- One Liberty earnings beat by $0.25, revenue fell short of estimates
- One Liberty Properties maintains dividend streak
- Tariff Turbulence
Intervallo Giornaliero
22.78 23.19
Intervallo Annuale
21.94 30.45
- Chiusura Precedente
- 23.15
- Apertura
- 22.99
- Bid
- 22.81
- Ask
- 23.11
- Minimo
- 22.78
- Massimo
- 23.19
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- -1.47%
- Variazione Mensile
- -3.35%
- Variazione Semestrale
- -12.97%
- Variazione Annuale
- -17.27%
20 settembre, sabato