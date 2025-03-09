QuotazioniSezioni
OLP: One Liberty Properties Inc

22.81 USD 0.34 (1.47%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OLP ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.78 e ad un massimo di 23.19.

Segui le dinamiche di One Liberty Properties Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
22.78 23.19
Intervallo Annuale
21.94 30.45
Chiusura Precedente
23.15
Apertura
22.99
Bid
22.81
Ask
23.11
Minimo
22.78
Massimo
23.19
Volume
50
Variazione giornaliera
-1.47%
Variazione Mensile
-3.35%
Variazione Semestrale
-12.97%
Variazione Annuale
-17.27%
20 settembre, sabato