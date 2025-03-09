КотировкиРазделы
OLP: One Liberty Properties Inc

22.78 USD 0.31 (1.34%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OLP за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.75, а максимальная — 23.19.

Следите за динамикой One Liberty Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.75 23.19
Годовой диапазон
21.94 30.45
Предыдущее закрытие
23.09
Open
23.14
Bid
22.78
Ask
23.08
Low
22.75
High
23.19
Объем
96
Дневное изменение
-1.34%
Месячное изменение
-3.47%
6-месячное изменение
-13.09%
Годовое изменение
-17.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.