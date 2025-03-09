Валюты / OLP
OLP: One Liberty Properties Inc
22.78 USD 0.31 (1.34%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OLP за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.75, а максимальная — 23.19.
Следите за динамикой One Liberty Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OLP
- One Liberty Properties declares quarterly dividend of $0.45 per share
- One Liberty Properties (OLP): Huge Insider Ownership, Great Dividend, Turnaround Potential
- Freedom Broker initiates coverage on One Liberty Properties stock with Buy rating
- One Liberty (OLP) Q2 Revenue Rises 12%
- 2 Strong Buy Dividend Stocks For A Potential Rate Cut In September
- One Liberty earnings beat by $0.25, revenue fell short of estimates
- One Liberty Properties maintains dividend streak
- Tariff Turbulence
Дневной диапазон
22.75 23.19
Годовой диапазон
21.94 30.45
- Предыдущее закрытие
- 23.09
- Open
- 23.14
- Bid
- 22.78
- Ask
- 23.08
- Low
- 22.75
- High
- 23.19
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- -3.47%
- 6-месячное изменение
- -13.09%
- Годовое изменение
- -17.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.