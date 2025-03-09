通貨 / OLP
OLP: One Liberty Properties Inc
23.15 USD 0.19 (0.83%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OLPの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり22.92の安値と23.19の高値で取引されました。
One Liberty Properties Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OLP News
- One Liberty Properties declares quarterly dividend of $0.45 per share
- One Liberty Properties (OLP): Huge Insider Ownership, Great Dividend, Turnaround Potential
- Freedom Broker initiates coverage on One Liberty Properties stock with Buy rating
- One Liberty (OLP) Q2 Revenue Rises 12%
- 2 Strong Buy Dividend Stocks For A Potential Rate Cut In September
- One Liberty earnings beat by $0.25, revenue fell short of estimates
- One Liberty Properties maintains dividend streak
- Tariff Turbulence
1日のレンジ
22.92 23.19
1年のレンジ
21.94 30.45
- 以前の終値
- 22.96
- 始値
- 23.08
- 買値
- 23.15
- 買値
- 23.45
- 安値
- 22.92
- 高値
- 23.19
- 出来高
- 95
- 1日の変化
- 0.83%
- 1ヶ月の変化
- -1.91%
- 6ヶ月の変化
- -11.67%
- 1年の変化
- -16.03%
