OLP: One Liberty Properties Inc
22.96 USD 0.18 (0.79%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OLP de hoy ha cambiado un 0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.89, mientras que el máximo ha alcanzado 23.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas One Liberty Properties Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OLP News
- One Liberty Properties declara dividendo trimestral de 0,45 dólares por acción
- One Liberty Properties declares quarterly dividend of $0.45 per share
- One Liberty Properties (OLP): Huge Insider Ownership, Great Dividend, Turnaround Potential
- Freedom Broker initiates coverage on One Liberty Properties stock with Buy rating
- One Liberty (OLP) Q2 Revenue Rises 12%
- 2 Strong Buy Dividend Stocks For A Potential Rate Cut In September
- One Liberty earnings beat by $0.25, revenue fell short of estimates
- One Liberty Properties maintains dividend streak
- Tariff Turbulence
Rango diario
22.89 23.67
Rango anual
21.94 30.45
- Cierres anteriores
- 22.78
- Open
- 23.04
- Bid
- 22.96
- Ask
- 23.26
- Low
- 22.89
- High
- 23.67
- Volumen
- 121
- Cambio diario
- 0.79%
- Cambio mensual
- -2.71%
- Cambio a 6 meses
- -12.40%
- Cambio anual
- -16.72%
