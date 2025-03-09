통화 / OLP
OLP: One Liberty Properties Inc
22.81 USD 0.34 (1.47%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OLP 환율이 오늘 -1.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.78이고 고가는 23.19이었습니다.
One Liberty Properties Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OLP News
- One Liberty Properties declares quarterly dividend of $0.45 per share
- One Liberty Properties (OLP): Huge Insider Ownership, Great Dividend, Turnaround Potential
- Freedom Broker initiates coverage on One Liberty Properties stock with Buy rating
- One Liberty (OLP) Q2 Revenue Rises 12%
- 2 Strong Buy Dividend Stocks For A Potential Rate Cut In September
- One Liberty earnings beat by $0.25, revenue fell short of estimates
- One Liberty Properties maintains dividend streak
- Tariff Turbulence
일일 변동 비율
22.78 23.19
년간 변동
21.94 30.45
- 이전 종가
- 23.15
- 시가
- 22.99
- Bid
- 22.81
- Ask
- 23.11
- 저가
- 22.78
- 고가
- 23.19
- 볼륨
- 50
- 일일 변동
- -1.47%
- 월 변동
- -3.35%
- 6개월 변동
- -12.97%
- 년간 변동율
- -17.27%
20 9월, 토요일