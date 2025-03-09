KurseKategorien
Währungen / OLP
OLP: One Liberty Properties Inc

23.15 USD 0.19 (0.83%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OLP hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.92 bis zu einem Hoch von 23.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die One Liberty Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
22.92 23.19
Jahresspanne
21.94 30.45
Vorheriger Schlusskurs
22.96
Eröffnung
23.08
Bid
23.15
Ask
23.45
Tief
22.92
Hoch
23.19
Volumen
95
Tagesänderung
0.83%
Monatsänderung
-1.91%
6-Monatsänderung
-11.67%
Jahresänderung
-16.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K