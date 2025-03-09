Währungen / OLP
OLP: One Liberty Properties Inc
23.15 USD 0.19 (0.83%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OLP hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.92 bis zu einem Hoch von 23.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die One Liberty Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OLP News
- One Liberty Properties kündigt Quartalsdividende von 0,45 US-Dollar an – Rendite bei 7,8 %
- One Liberty Properties declares quarterly dividend of $0.45 per share
- One Liberty Properties (OLP): Huge Insider Ownership, Great Dividend, Turnaround Potential
- Freedom Broker initiates coverage on One Liberty Properties stock with Buy rating
- One Liberty (OLP) Q2 Revenue Rises 12%
- 2 Strong Buy Dividend Stocks For A Potential Rate Cut In September
- One Liberty earnings beat by $0.25, revenue fell short of estimates
- One Liberty Properties maintains dividend streak
- Tariff Turbulence
Tagesspanne
22.92 23.19
Jahresspanne
21.94 30.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.96
- Eröffnung
- 23.08
- Bid
- 23.15
- Ask
- 23.45
- Tief
- 22.92
- Hoch
- 23.19
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- -1.91%
- 6-Monatsänderung
- -11.67%
- Jahresänderung
- -16.03%
