OLP: One Liberty Properties Inc
23.16 USD 0.20 (0.87%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OLP para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.92 e o mais alto foi 23.19.
Veja a dinâmica do par de moedas One Liberty Properties Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OLP Notícias
- One Liberty Properties declares quarterly dividend of $0.45 per share
- One Liberty Properties (OLP): Huge Insider Ownership, Great Dividend, Turnaround Potential
- Freedom Broker initiates coverage on One Liberty Properties stock with Buy rating
- One Liberty (OLP) Q2 Revenue Rises 12%
- 2 Strong Buy Dividend Stocks For A Potential Rate Cut In September
- One Liberty earnings beat by $0.25, revenue fell short of estimates
- One Liberty Properties maintains dividend streak
- Tariff Turbulence
Faixa diária
22.92 23.19
Faixa anual
21.94 30.45
- Fechamento anterior
- 22.96
- Open
- 23.08
- Bid
- 23.16
- Ask
- 23.46
- Low
- 22.92
- High
- 23.19
- Volume
- 53
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- -1.86%
- Mudança de 6 meses
- -11.64%
- Mudança anual
- -16.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh