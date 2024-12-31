Dövizler / OFG
OFG: OFG Bancorp
44.31 USD 0.56 (1.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OFG fiyatı bugün -1.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.11 ve Yüksek fiyatı olarak 44.67 aralığında işlem gördü.
OFG Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
OFG haberleri
Günlük aralık
44.11 44.67
Yıllık aralık
33.64 47.63
- Önceki kapanış
- 44.87
- Açılış
- 44.50
- Satış
- 44.31
- Alış
- 44.61
- Düşük
- 44.11
- Yüksek
- 44.67
- Hacim
- 228
- Günlük değişim
- -1.25%
- Aylık değişim
- -0.40%
- 6 aylık değişim
- 11.92%
- Yıllık değişim
- -0.63%
21 Eylül, Pazar