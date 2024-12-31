通貨 / OFG
OFG: OFG Bancorp
44.87 USD 1.16 (2.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OFGの今日の為替レートは、2.65%変化しました。日中、通貨は1あたり43.74の安値と44.96の高値で取引されました。
OFG Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
43.74 44.96
1年のレンジ
33.64 47.63
- 以前の終値
- 43.71
- 始値
- 43.87
- 買値
- 44.87
- 買値
- 45.17
- 安値
- 43.74
- 高値
- 44.96
- 出来高
- 300
- 1日の変化
- 2.65%
- 1ヶ月の変化
- 0.85%
- 6ヶ月の変化
- 13.34%
- 1年の変化
- 0.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K