クォートセクション
通貨 / OFG
株に戻る

OFG: OFG Bancorp

44.87 USD 1.16 (2.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OFGの今日の為替レートは、2.65%変化しました。日中、通貨は1あたり43.74の安値と44.96の高値で取引されました。

OFG Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OFG News

1日のレンジ
43.74 44.96
1年のレンジ
33.64 47.63
以前の終値
43.71
始値
43.87
買値
44.87
買値
45.17
安値
43.74
高値
44.96
出来高
300
1日の変化
2.65%
1ヶ月の変化
0.85%
6ヶ月の変化
13.34%
1年の変化
0.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K