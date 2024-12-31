Divisas / OFG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OFG: OFG Bancorp
43.71 USD 0.47 (1.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OFG de hoy ha cambiado un 1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.35, mientras que el máximo ha alcanzado 44.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas OFG Bancorp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFG News
- Earnings call transcript: OFG Bancorp sees strong Q2 2025 growth
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- OFG Bancorp Reports Record Q2 Results
- OFG Bancorp (OFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OFG Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OFG)
- OFG Bancorp OFG Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OFG Bancorp Q2 2025 slides: EPS jumps to $1.15, digital strategy accelerates growth
- OFG Bancorp earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- OFG Bancorp’s credit rating upgraded due to steady performance and stable outlook
- 21 Upcoming Dividend Increases To Finish Q1
- OFG Bancorp Stock: The Picture Looks Better Than I Previously Thought (NYSE:OFG)
- Puerto Rico Blackout: 8 Stocks Affected By Island-Wide Power Outage - Popular (NASDAQ:BPOP), Baxter Intl (NYSE:BAX)
Rango diario
43.35 44.56
Rango anual
33.64 47.63
- Cierres anteriores
- 43.24
- Open
- 43.35
- Bid
- 43.71
- Ask
- 44.01
- Low
- 43.35
- High
- 44.56
- Volumen
- 249
- Cambio diario
- 1.09%
- Cambio mensual
- -1.75%
- Cambio a 6 meses
- 10.41%
- Cambio anual
- -1.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B