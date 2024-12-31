QuotazioniSezioni
OFG: OFG Bancorp

44.31 USD 0.56 (1.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OFG ha avuto una variazione del -1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.11 e ad un massimo di 44.67.

Segui le dinamiche di OFG Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
44.11 44.67
Intervallo Annuale
33.64 47.63
Chiusura Precedente
44.87
Apertura
44.50
Bid
44.31
Ask
44.61
Minimo
44.11
Massimo
44.67
Volume
228
Variazione giornaliera
-1.25%
Variazione Mensile
-0.40%
Variazione Semestrale
11.92%
Variazione Annuale
-0.63%
