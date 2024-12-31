Valute / OFG
OFG: OFG Bancorp
44.31 USD 0.56 (1.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OFG ha avuto una variazione del -1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.11 e ad un massimo di 44.67.
Segui le dinamiche di OFG Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
44.11 44.67
Intervallo Annuale
33.64 47.63
- Chiusura Precedente
- 44.87
- Apertura
- 44.50
- Bid
- 44.31
- Ask
- 44.61
- Minimo
- 44.11
- Massimo
- 44.67
- Volume
- 228
- Variazione giornaliera
- -1.25%
- Variazione Mensile
- -0.40%
- Variazione Semestrale
- 11.92%
- Variazione Annuale
- -0.63%
20 settembre, sabato