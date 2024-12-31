Валюты / OFG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OFG: OFG Bancorp
43.24 USD 0.34 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OFG за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.68, а максимальная — 43.36.
Следите за динамикой OFG Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OFG
- Earnings call transcript: OFG Bancorp sees strong Q2 2025 growth
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- OFG Bancorp Reports Record Q2 Results
- OFG Bancorp (OFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OFG Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OFG)
- OFG Bancorp OFG Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OFG Bancorp Q2 2025 slides: EPS jumps to $1.15, digital strategy accelerates growth
- OFG Bancorp earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- OFG Bancorp’s credit rating upgraded due to steady performance and stable outlook
- 21 Upcoming Dividend Increases To Finish Q1
- OFG Bancorp Stock: The Picture Looks Better Than I Previously Thought (NYSE:OFG)
- Puerto Rico Blackout: 8 Stocks Affected By Island-Wide Power Outage - Popular (NASDAQ:BPOP), Baxter Intl (NYSE:BAX)
Дневной диапазон
42.68 43.36
Годовой диапазон
33.64 47.63
- Предыдущее закрытие
- 43.58
- Open
- 43.24
- Bid
- 43.24
- Ask
- 43.54
- Low
- 42.68
- High
- 43.36
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- -2.81%
- 6-месячное изменение
- 9.22%
- Годовое изменение
- -3.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.