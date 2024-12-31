КотировкиРазделы
Валюты / OFG
Назад в Рынок акций США

OFG: OFG Bancorp

43.24 USD 0.34 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OFG за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.68, а максимальная — 43.36.

Следите за динамикой OFG Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости OFG

Дневной диапазон
42.68 43.36
Годовой диапазон
33.64 47.63
Предыдущее закрытие
43.58
Open
43.24
Bid
43.24
Ask
43.54
Low
42.68
High
43.36
Объем
176
Дневное изменение
-0.78%
Месячное изменение
-2.81%
6-месячное изменение
9.22%
Годовое изменение
-3.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.