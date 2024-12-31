통화 / OFG
OFG: OFG Bancorp
44.31 USD 0.56 (1.25%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OFG 환율이 오늘 -1.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.11이고 고가는 44.67이었습니다.
OFG Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
44.11 44.67
년간 변동
33.64 47.63
- 이전 종가
- 44.87
- 시가
- 44.50
- Bid
- 44.31
- Ask
- 44.61
- 저가
- 44.11
- 고가
- 44.67
- 볼륨
- 228
- 일일 변동
- -1.25%
- 월 변동
- -0.40%
- 6개월 변동
- 11.92%
- 년간 변동율
- -0.63%
20 9월, 토요일