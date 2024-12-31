货币 / OFG
OFG: OFG Bancorp
43.84 USD 0.60 (1.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OFG汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点43.35和高点44.04进行交易。
关注OFG Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFG新闻
- Earnings call transcript: OFG Bancorp sees strong Q2 2025 growth
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- OFG Bancorp Reports Record Q2 Results
- OFG Bancorp (OFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OFG Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OFG)
- OFG Bancorp OFG Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OFG Bancorp Q2 2025 slides: EPS jumps to $1.15, digital strategy accelerates growth
- OFG Bancorp earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- OFG Bancorp’s credit rating upgraded due to steady performance and stable outlook
- 21 Upcoming Dividend Increases To Finish Q1
- OFG Bancorp Stock: The Picture Looks Better Than I Previously Thought (NYSE:OFG)
- Puerto Rico Blackout: 8 Stocks Affected By Island-Wide Power Outage - Popular (NASDAQ:BPOP), Baxter Intl (NYSE:BAX)
日范围
43.35 44.04
年范围
33.64 47.63
- 前一天收盘价
- 43.24
- 开盘价
- 43.35
- 卖价
- 43.84
- 买价
- 44.14
- 最低价
- 43.35
- 最高价
- 44.04
- 交易量
- 51
- 日变化
- 1.39%
- 月变化
- -1.46%
- 6个月变化
- 10.74%
- 年变化
- -1.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值