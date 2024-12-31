Moedas / OFG
OFG: OFG Bancorp
44.46 USD 0.75 (1.72%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OFG para hoje mudou para 1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.74 e o mais alto foi 44.96.
Veja a dinâmica do par de moedas OFG Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFG Notícias
Faixa diária
43.74 44.96
Faixa anual
33.64 47.63
- Fechamento anterior
- 43.71
- Open
- 43.87
- Bid
- 44.46
- Ask
- 44.76
- Low
- 43.74
- High
- 44.96
- Volume
- 89
- Mudança diária
- 1.72%
- Mudança mensal
- -0.07%
- Mudança de 6 meses
- 12.30%
- Mudança anual
- -0.29%
