OFG: OFG Bancorp
44.87 USD 1.16 (2.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OFG hat sich für heute um 2.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.74 bis zu einem Hoch von 44.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die OFG Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OFG News
- Earnings call transcript: OFG Bancorp sees strong Q2 2025 growth
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- OFG Bancorp Reports Record Q2 Results
- OFG Bancorp (OFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OFG Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OFG)
- OFG Bancorp OFG Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OFG Bancorp Q2 2025 slides: EPS jumps to $1.15, digital strategy accelerates growth
- OFG Bancorp earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- OFG Bancorp’s credit rating upgraded due to steady performance and stable outlook
- 21 Upcoming Dividend Increases To Finish Q1
- OFG Bancorp Stock: The Picture Looks Better Than I Previously Thought (NYSE:OFG)
- Puerto Rico Blackout: 8 Stocks Affected By Island-Wide Power Outage - Popular (NASDAQ:BPOP), Baxter Intl (NYSE:BAX)
Tagesspanne
43.74 44.96
Jahresspanne
33.64 47.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.71
- Eröffnung
- 43.87
- Bid
- 44.87
- Ask
- 45.17
- Tief
- 43.74
- Hoch
- 44.96
- Volumen
- 300
- Tagesänderung
- 2.65%
- Monatsänderung
- 0.85%
- 6-Monatsänderung
- 13.34%
- Jahresänderung
- 0.63%
