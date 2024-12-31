KurseKategorien
OFG: OFG Bancorp

44.87 USD 1.16 (2.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OFG hat sich für heute um 2.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.74 bis zu einem Hoch von 44.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die OFG Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
43.74 44.96
Jahresspanne
33.64 47.63
Vorheriger Schlusskurs
43.71
Eröffnung
43.87
Bid
44.87
Ask
45.17
Tief
43.74
Hoch
44.96
Volumen
300
Tagesänderung
2.65%
Monatsänderung
0.85%
6-Monatsänderung
13.34%
Jahresänderung
0.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K