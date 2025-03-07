- Genel bakış
OEF: iShares S&P 100 ETF
OEF fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 334.96 ve Yüksek fiyatı olarak 336.92 aralığında işlem gördü.
iShares S&P 100 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
OEF haberleri
Sıkça sorulan sorular
OEF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares S&P 100 ETF hisse senedi 336.25 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 334.96 - 336.92 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 336.51 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1359 değerine ulaştı. OEF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares S&P 100 ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares S&P 100 ETF hisse senedi şu anda 336.25 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 21.61% ve USD değerlerini izler. OEF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
OEF hisse senedi nasıl alınır?
iShares S&P 100 ETF hisselerini şu anki 336.25 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 336.25 ve Ask 336.55 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1359 ve günlük değişim oranı -0.16% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OEF fiyat hareketlerini takip edin.
OEF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares S&P 100 ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 232.57 - 336.92 ve mevcut fiyatı 336.25 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 336.25 veya Ask 336.55 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.51% ve 6 aylık değişim oranı 23.13% değerlerini karşılaştırır. OEF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares S&P 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares S&P 100 ETF hisse senedi yıllık olarak 336.92 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 232.57 - 336.92). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 336.51 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares S&P 100 ETF performansını takip edin.
iShares S&P 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares S&P 100 ETF (OEF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 232.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 336.25 ve hareket ettiği yıllık aralık 232.57 - 336.92 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OEF fiyat hareketlerini izleyin.
OEF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares S&P 100 ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 336.51 ve yıllık değişim oranı 21.61% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 336.51
- Açılış
- 336.80
- Satış
- 336.25
- Alış
- 336.55
- Düşük
- 334.96
- Yüksek
- 336.92
- Hacim
- 1.359 K
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- 1.51%
- 6 aylık değişim
- 23.13%
- Yıllık değişim
- 21.61%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 55.2
- Önceki
- 55.1
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 49.8
- Önceki
- 51.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.8%
- Önceki
- 4.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.0%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 422
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $57.6 B
- Önceki
- $-344.8 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki