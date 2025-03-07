KotasyonBölümler
OEF: iShares S&P 100 ETF

336.25 USD 0.26 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OEF fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 334.96 ve Yüksek fiyatı olarak 336.92 aralığında işlem gördü.

iShares S&P 100 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Sıkça sorulan sorular

OEF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares S&P 100 ETF hisse senedi 336.25 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 334.96 - 336.92 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 336.51 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1359 değerine ulaştı. OEF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares S&P 100 ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares S&P 100 ETF hisse senedi şu anda 336.25 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 21.61% ve USD değerlerini izler. OEF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OEF hisse senedi nasıl alınır?

iShares S&P 100 ETF hisselerini şu anki 336.25 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 336.25 ve Ask 336.55 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1359 ve günlük değişim oranı -0.16% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OEF fiyat hareketlerini takip edin.

OEF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares S&P 100 ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 232.57 - 336.92 ve mevcut fiyatı 336.25 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 336.25 veya Ask 336.55 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.51% ve 6 aylık değişim oranı 23.13% değerlerini karşılaştırır. OEF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares S&P 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares S&P 100 ETF hisse senedi yıllık olarak 336.92 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 232.57 - 336.92). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 336.51 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares S&P 100 ETF performansını takip edin.

iShares S&P 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares S&P 100 ETF (OEF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 232.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 336.25 ve hareket ettiği yıllık aralık 232.57 - 336.92 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OEF fiyat hareketlerini izleyin.

OEF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares S&P 100 ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 336.51 ve yıllık değişim oranı 21.61% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
334.96 336.92
Yıllık aralık
232.57 336.92
Önceki kapanış
336.51
Açılış
336.80
Satış
336.25
Alış
336.55
Düşük
334.96
Yüksek
336.92
Hacim
1.359 K
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
1.51%
6 aylık değişim
23.13%
Yıllık değişim
21.61%
10 Ekim, Cuma
14:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
Beklenti
55.2
Önceki
55.1
14:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
49.8
Önceki
51.7
14:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.8%
Önceki
4.7%
14:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.0%
Önceki
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
422
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
549
18:00
USD
Federal Bütçe Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​57.6 B
Önceki
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki