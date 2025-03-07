OEF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares S&P 100 ETF hisse senedi 336.25 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 334.96 - 336.92 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 336.51 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1359 değerine ulaştı. OEF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares S&P 100 ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares S&P 100 ETF hisse senedi şu anda 336.25 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 21.61% ve USD değerlerini izler. OEF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OEF hisse senedi nasıl alınır? iShares S&P 100 ETF hisselerini şu anki 336.25 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 336.25 ve Ask 336.55 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1359 ve günlük değişim oranı -0.16% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OEF fiyat hareketlerini takip edin.

OEF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares S&P 100 ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 232.57 - 336.92 ve mevcut fiyatı 336.25 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 336.25 veya Ask 336.55 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.51% ve 6 aylık değişim oranı 23.13% değerlerini karşılaştırır. OEF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares S&P 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares S&P 100 ETF hisse senedi yıllık olarak 336.92 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 232.57 - 336.92). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 336.51 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares S&P 100 ETF performansını takip edin.

iShares S&P 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares S&P 100 ETF (OEF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 232.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 336.25 ve hareket ettiği yıllık aralık 232.57 - 336.92 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OEF fiyat hareketlerini izleyin.