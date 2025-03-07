CotationsSections
Devises / OEF
Retour à Actions

OEF: iShares S&P 100 ETF

332.29 USD 2.19 (0.66%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OEF a changé de 0.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 330.58 et à un maximum de 332.72.

Suivez la dynamique iShares S&P 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OEF Nouvelles

Range quotidien
330.58 332.72
Range Annuel
232.57 332.72
Clôture Précédente
330.10
Ouverture
330.99
Bid
332.29
Ask
332.59
Plus Bas
330.58
Plus Haut
332.72
Volume
772
Changement quotidien
0.66%
Changement Mensuel
5.26%
Changement à 6 Mois
23.36%
Changement Annuel
20.35%
20 septembre, samedi