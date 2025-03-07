Devises / OEF
OEF: iShares S&P 100 ETF
332.29 USD 2.19 (0.66%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OEF a changé de 0.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 330.58 et à un maximum de 332.72.
Suivez la dynamique iShares S&P 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OEF Nouvelles
Range quotidien
330.58 332.72
Range Annuel
232.57 332.72
- Clôture Précédente
- 330.10
- Ouverture
- 330.99
- Bid
- 332.29
- Ask
- 332.59
- Plus Bas
- 330.58
- Plus Haut
- 332.72
- Volume
- 772
- Changement quotidien
- 0.66%
- Changement Mensuel
- 5.26%
- Changement à 6 Mois
- 23.36%
- Changement Annuel
- 20.35%
20 septembre, samedi