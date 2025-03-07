Валюты / OEF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OEF: iShares S&P 100 ETF
329.44 USD 0.92 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OEF за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 329.29, а максимальная — 330.26.
Следите за динамикой iShares S&P 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OEF
- OEF: You Know The S&P 500, Now Meet The S&P 100 (NYSEARCA:OEF)
- ETFs to Gain as Inflation Edges Higher in August
- OEF: A Better Play Than The Top 20, 50 And 500 (NYSEARCA:OEF)
- OEF: The Risks Are Still High For An Aggressive Approach (NYSEARCA:OEF)
- Should iShares S&P 100 ETF (OEF) Be on Your Investing Radar?
- Chart Of The Day: The Smaller They Are, The Harder They Rally
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Large-Cap ETF (OEF) Hits a New 52-Week High
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- OEF: A Simple Way To Beat SPY (NYSEARCA:OEF)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- OEF ETF: Best May Be Behind With Regime Change (NYSEARCA:OEF)
- IOO: Another Mega-Cap Fund Is Superior On Multiple Levels (NYSEARCA:IOO)
- S&P 500 Earnings Update: Chart Of S&P 100 (OEX) And Looking At The S&P 500 Earnings Yield
- TMFC ETF: Don’t Get Carried Away By Total Returns Alone (BATS:TMFC)
Дневной диапазон
329.29 330.26
Годовой диапазон
232.57 330.37
- Предыдущее закрытие
- 330.36
- Open
- 330.11
- Bid
- 329.44
- Ask
- 329.74
- Low
- 329.29
- High
- 330.26
- Объем
- 3.097 K
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 4.36%
- 6-месячное изменение
- 22.30%
- Годовое изменение
- 19.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.