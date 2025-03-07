KurseKategorien
Währungen / OEF
Zurück zum Aktien

OEF: iShares S&P 100 ETF

331.95 USD 1.85 (0.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OEF hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 330.58 bis zu einem Hoch von 332.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares S&P 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OEF News

Tagesspanne
330.58 332.06
Jahresspanne
232.57 332.06
Vorheriger Schlusskurs
330.10
Eröffnung
330.99
Bid
331.95
Ask
332.25
Tief
330.58
Hoch
332.06
Volumen
493
Tagesänderung
0.56%
Monatsänderung
5.15%
6-Monatsänderung
23.23%
Jahresänderung
20.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K