OEF: iShares S&P 100 ETF
331.95 USD 1.85 (0.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OEF hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 330.58 bis zu einem Hoch von 332.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares S&P 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
330.58 332.06
Jahresspanne
232.57 332.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 330.10
- Eröffnung
- 330.99
- Bid
- 331.95
- Ask
- 332.25
- Tief
- 330.58
- Hoch
- 332.06
- Volumen
- 493
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- 5.15%
- 6-Monatsänderung
- 23.23%
- Jahresänderung
- 20.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K