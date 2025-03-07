クォートセクション
通貨 / OEF
OEF: iShares S&P 100 ETF

330.10 USD 1.28 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OEFの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり329.18の安値と331.37の高値で取引されました。

iShares S&P 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
329.18 331.37
1年のレンジ
232.57 331.37
以前の終値
328.82
始値
330.19
買値
330.10
買値
330.40
安値
329.18
高値
331.37
出来高
1.535 K
1日の変化
0.39%
1ヶ月の変化
4.56%
6ヶ月の変化
22.55%
1年の変化
19.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K