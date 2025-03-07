通貨 / OEF
OEF: iShares S&P 100 ETF
330.10 USD 1.28 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OEFの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり329.18の安値と331.37の高値で取引されました。
iShares S&P 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- OEF: You Know The S&P 500, Now Meet The S&P 100 (NYSEARCA:OEF)
- ETFs to Gain as Inflation Edges Higher in August
- OEF: A Better Play Than The Top 20, 50 And 500 (NYSEARCA:OEF)
- OEF: The Risks Are Still High For An Aggressive Approach (NYSEARCA:OEF)
- Should iShares S&P 100 ETF (OEF) Be on Your Investing Radar?
- Chart Of The Day: The Smaller They Are, The Harder They Rally
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Large-Cap ETF (OEF) Hits a New 52-Week High
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- OEF: A Simple Way To Beat SPY (NYSEARCA:OEF)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- OEF ETF: Best May Be Behind With Regime Change (NYSEARCA:OEF)
- IOO: Another Mega-Cap Fund Is Superior On Multiple Levels (NYSEARCA:IOO)
- S&P 500 Earnings Update: Chart Of S&P 100 (OEX) And Looking At The S&P 500 Earnings Yield
- TMFC ETF: Don’t Get Carried Away By Total Returns Alone (BATS:TMFC)
1日のレンジ
329.18 331.37
1年のレンジ
232.57 331.37
- 以前の終値
- 328.82
- 始値
- 330.19
- 買値
- 330.10
- 買値
- 330.40
- 安値
- 329.18
- 高値
- 331.37
- 出来高
- 1.535 K
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- 4.56%
- 6ヶ月の変化
- 22.55%
- 1年の変化
- 19.55%
