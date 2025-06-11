FiyatlarBölümler
Dövizler / OCSL
Geri dön - Hisse senetleri

OCSL: Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund

13.39 USD 0.03 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OCSL fiyatı bugün -0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.38 ve Yüksek fiyatı olarak 13.52 aralığında işlem gördü.

Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OCSL haberleri

Günlük aralık
13.38 13.52
Yıllık aralık
12.50 16.67
Önceki kapanış
13.42
Açılış
13.46
Satış
13.39
Alış
13.69
Düşük
13.38
Yüksek
13.52
Hacim
902
Günlük değişim
-0.22%
Aylık değişim
-3.95%
6 aylık değişim
-12.88%
Yıllık değişim
-18.15%
21 Eylül, Pazar