通貨 / OCSL
OCSL: Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund
13.42 USD 0.01 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OCSLの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり13.26の安値と13.46の高値で取引されました。
Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.26 13.46
1年のレンジ
12.50 16.67
- 以前の終値
- 13.41
- 始値
- 13.42
- 買値
- 13.42
- 買値
- 13.72
- 安値
- 13.26
- 高値
- 13.46
- 出来高
- 1.915 K
- 1日の変化
- 0.07%
- 1ヶ月の変化
- -3.73%
- 6ヶ月の変化
- -12.69%
- 1年の変化
- -17.97%
