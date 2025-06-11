クォートセクション
通貨 / OCSL
OCSL: Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund

13.42 USD 0.01 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OCSLの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり13.26の安値と13.46の高値で取引されました。

Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
13.26 13.46
1年のレンジ
12.50 16.67
以前の終値
13.41
始値
13.42
買値
13.42
買値
13.72
安値
13.26
高値
13.46
出来高
1.915 K
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
-3.73%
6ヶ月の変化
-12.69%
1年の変化
-17.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K