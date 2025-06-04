Валюты / OCSL
OCSL: Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund
13.32 USD 0.08 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OCSL за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.11, а максимальная — 13.34.
Следите за динамикой Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OCSL
Дневной диапазон
13.11 13.34
Годовой диапазон
12.50 16.67
- Предыдущее закрытие
- 13.24
- Open
- 13.18
- Bid
- 13.32
- Ask
- 13.62
- Low
- 13.11
- High
- 13.34
- Объем
- 1.875 K
- Дневное изменение
- 0.60%
- Месячное изменение
- -4.45%
- 6-месячное изменение
- -13.34%
- Годовое изменение
- -18.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.