КотировкиРазделы
Валюты / OCSL
Назад в Рынок акций США

OCSL: Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund

13.32 USD 0.08 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OCSL за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.11, а максимальная — 13.34.

Следите за динамикой Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости OCSL

Дневной диапазон
13.11 13.34
Годовой диапазон
12.50 16.67
Предыдущее закрытие
13.24
Open
13.18
Bid
13.32
Ask
13.62
Low
13.11
High
13.34
Объем
1.875 K
Дневное изменение
0.60%
Месячное изменение
-4.45%
6-месячное изменение
-13.34%
Годовое изменение
-18.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.