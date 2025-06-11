Währungen / OCSL
OCSL: Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund
13.51 USD 0.09 (0.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OCSL hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.46 bis zu einem Hoch von 13.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.46 13.51
Jahresspanne
12.50 16.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.42
- Eröffnung
- 13.46
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- Tief
- 13.46
- Hoch
- 13.51
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- 0.67%
- Monatsänderung
- -3.08%
- 6-Monatsänderung
- -12.10%
- Jahresänderung
- -17.42%
