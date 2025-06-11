Divisas / OCSL
OCSL: Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund
13.41 USD 0.09 (0.68%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OCSL de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.37, mientras que el máximo ha alcanzado 13.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OCSL News
Rango diario
13.37 13.65
Rango anual
12.50 16.67
- Cierres anteriores
- 13.32
- Open
- 13.39
- Bid
- 13.41
- Ask
- 13.71
- Low
- 13.37
- High
- 13.65
- Volumen
- 1.308 K
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- -3.80%
- Cambio a 6 meses
- -12.75%
- Cambio anual
- -18.03%
