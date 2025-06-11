Devises / OCSL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OCSL: Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund
13.39 USD 0.03 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OCSL a changé de -0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.38 et à un maximum de 13.52.
Suivez la dynamique Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCSL Nouvelles
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- 3 BDCs That Are Not Invited To The Dividend Cut Party
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Blue Owl Technology Finance: New BDC In Town, But I'm Not Buying (NYSE:OTF)
- Oaktree Specialty Lending: 0.95X Coverage Is A Problem (NASDAQ:OCSL)
- Implied Volatility Surging for Oaktree Specialty Lending Stock Options
- Attention High-Yield Investors: More BDC Dividend Cuts Are Likely Coming
- Nothing Beats Kayne Anderson BDC When It Comes To First-Lien Dividend Safety (NYSE:KBDC)
- Oaktree Specialty Lending Q3 2025 slides: NAV stabilizes despite declining investment income
- Earnings call transcript: Oaktree Specialty Lending misses Q3 2025 EPS, revenue forecasts
- Oaktree Specialty Lending (OCSL) Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BDC Investors: Prepare For An Imminent Market Rotation
- Oaktree Specialty Lending: Concern About Further Cuts In Distributions (NASDAQ:OCSL)
- Gladstone Investment: A Higher Risk BDC With Upside (NASDAQ:GAIN)
- High Yields, Weird Prices
- 2 Quality Stocks For A Big, Beautiful Income Stream
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- The BDC Promise Vs. My Portfolio: What I Learned The Hard Way
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- BXSL: 10% Yield With Strong Financials
- Oaktree Specialty Lending: More Pain Ahead (NASDAQ:OCSL)
- Double Trouble: 2 BDCs Facing Another Yield Cut, Time To Sell?
- Falling Fast? That's My Buy Signal On These 2 Bargains
Range quotidien
13.38 13.52
Range Annuel
12.50 16.67
- Clôture Précédente
- 13.42
- Ouverture
- 13.46
- Bid
- 13.39
- Ask
- 13.69
- Plus Bas
- 13.38
- Plus Haut
- 13.52
- Volume
- 902
- Changement quotidien
- -0.22%
- Changement Mensuel
- -3.95%
- Changement à 6 Mois
- -12.88%
- Changement Annuel
- -18.15%
20 septembre, samedi