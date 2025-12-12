OBA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Oxley Bridge Acquisition Ltd hisse senedi 10.0200 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0199 - 10.0300 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0300 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. OBA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Oxley Bridge Acquisition Ltd hisse senedi temettü ödüyor mu? Oxley Bridge Acquisition Ltd hisse senedi şu anda 10.0200 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.50% ve USD değerlerini izler. OBA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OBA hisse senedi nasıl alınır? Oxley Bridge Acquisition Ltd hisselerini şu anki 10.0200 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.0200 ve Ask 10.0230 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı -0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OBA fiyat hareketlerini takip edin.

OBA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Oxley Bridge Acquisition Ltd hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9300 - 10.0800 ve mevcut fiyatı 10.0200 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.0200 veya Ask 10.0230 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.30% ve 6 aylık değişim oranı 0.50% değerlerini karşılaştırır. OBA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Oxley Bridge Acquisition Ltd hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Oxley Bridge Acquisition Ltd hisse senedi yıllık olarak 10.0800 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9300 - 10.0800). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0300 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Oxley Bridge Acquisition Ltd performansını takip edin.

Oxley Bridge Acquisition Ltd hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9300 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.0200 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9300 - 10.0800 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OBA fiyat hareketlerini izleyin.