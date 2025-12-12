- Panoramica
OBA: Oxley Bridge Acquisition Ltd
Il tasso di cambio OBA ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0199 e ad un massimo di 10.0300.
Segui le dinamiche di Oxley Bridge Acquisition Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OBA oggi?
Oggi le azioni Oxley Bridge Acquisition Ltd sono prezzate a 10.0200. Viene scambiato all'interno di 10.0199 - 10.0300, la chiusura di ieri è stata 10.0300 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OBA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Oxley Bridge Acquisition Ltd pagano dividendi?
Oxley Bridge Acquisition Ltd è attualmente valutato a 10.0200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OBA.
Come acquistare azioni OBA?
Puoi acquistare azioni Oxley Bridge Acquisition Ltd al prezzo attuale di 10.0200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.0200 o 10.0230, mentre 13 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OBA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OBA?
Investire in Oxley Bridge Acquisition Ltd implica considerare l'intervallo annuale 9.9300 - 10.0800 e il prezzo attuale 10.0200. Molti confrontano -0.30% e 0.50% prima di effettuare ordini su 10.0200 o 10.0230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OBA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oxley Bridge Acquisition Ltd?
Il prezzo massimo di Oxley Bridge Acquisition Ltd nell'ultimo anno è stato 10.0800. All'interno di 9.9300 - 10.0800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.0300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Oxley Bridge Acquisition Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oxley Bridge Acquisition Ltd?
Il prezzo più basso di Oxley Bridge Acquisition Ltd (OBA) nel corso dell'anno è stato 9.9300. Confrontandolo con gli attuali 10.0200 e 9.9300 - 10.0800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OBA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OBA?
Oxley Bridge Acquisition Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.0300 e 0.50%.
- Chiusura Precedente
- 10.0300
- Apertura
- 10.0300
- Bid
- 10.0200
- Ask
- 10.0230
- Minimo
- 10.0199
- Massimo
- 10.0300
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- -0.30%
- Variazione Semestrale
- 0.50%
- Variazione Annuale
- 0.50%
