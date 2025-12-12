- 概要
OBA: オックスリー・ブリッジ・アクイジション
OBAの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0199の安値と10.0300の高値で取引されました。
オックスリー・ブリッジ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
OBA株の現在の価格は？
オックスリー・ブリッジ・アクイジションの株価は本日10.0200です。10.0199 - 10.0300内で取引され、前日の終値は10.0300、取引量は13に達しました。OBAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
オックスリー・ブリッジ・アクイジションの株は配当を出しますか？
オックスリー・ブリッジ・アクイジションの現在の価格は10.0200です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.50%やUSDにも注目します。OBAの動きはライブチャートで確認できます。
OBA株を買う方法は？
オックスリー・ブリッジ・アクイジションの株は現在10.0200で購入可能です。注文は通常10.0200または10.0230付近で行われ、13や-0.10%が市場の動きを示します。OBAの最新情報はライブチャートで確認できます。
OBA株に投資する方法は？
オックスリー・ブリッジ・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.9300 - 10.0800と現在の10.0200を考慮します。注文は多くの場合10.0200や10.0230で行われる前に、-0.30%や0.50%と比較されます。OBAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
オックスリー・ブリッジ・アクイジションの株の最高値は？
オックスリー・ブリッジ・アクイジションの過去1年の最高値は10.0800でした。9.9300 - 10.0800内で株価は大きく変動し、10.0300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。オックスリー・ブリッジ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
オックスリー・ブリッジ・アクイジションの株の最低値は？
オックスリー・ブリッジ・アクイジション(OBA)の年間最安値は9.9300でした。現在の10.0200や9.9300 - 10.0800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OBAの動きはライブチャートで確認できます。
OBAの株式分割はいつ行われましたか？
オックスリー・ブリッジ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0300、0.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.0300
- 始値
- 10.0300
- 買値
- 10.0200
- 買値
- 10.0230
- 安値
- 10.0199
- 高値
- 10.0300
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.30%
- 6ヶ月の変化
- 0.50%
- 1年の変化
- 0.50%
