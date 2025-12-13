OBA股票今天的价格是多少？ Oxley Bridge Acquisition Ltd股票今天的定价为10.0200。它在10.0200 - 10.0200范围内交易，昨天的收盘价为10.0200，交易量达到2。OBA的实时价格图表显示了这些更新。

Oxley Bridge Acquisition Ltd股票是否支付股息？ Oxley Bridge Acquisition Ltd目前的价值为10.0200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.50%和USD。实时查看图表以跟踪OBA走势。

如何购买OBA股票？ 您可以以10.0200的当前价格购买Oxley Bridge Acquisition Ltd股票。订单通常设置在10.0200或10.0230附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注OBA的实时图表更新。

如何投资OBA股票？ 投资Oxley Bridge Acquisition Ltd需要考虑年度范围9.9300 - 10.0800和当前价格10.0200。许多人在以10.0200或10.0230下订单之前，会比较-0.30%和。实时查看OBA价格图表，了解每日变化。

Oxley Bridge Acquisition Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Oxley Bridge Acquisition Ltd的最高价格是10.0800。在9.9300 - 10.0800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oxley Bridge Acquisition Ltd的绩效。

Oxley Bridge Acquisition Ltd股票的最低价格是多少？ Oxley Bridge Acquisition Ltd（OBA）的最低价格为9.9300。将其与当前的10.0200和9.9300 - 10.0800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OBA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。